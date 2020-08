Gosta de comida de avião? Então leia isto

A empresa Tamam Kitchen, líder na produção de alimentos para várias companhias aéreas de Israel, decidiu vender ao público e a baixo custo as refeições que habitualmente vende a empresas de aviação e que depois são servidas a bordo das aeronaves aos passageiros.

A empresa, que produz refeições para várias empresas internacionais, como é o caso da El Al (Israel) ou a Turkish Airlines (Turquia), decidiu reinventar o negócio durante a pandemia de covid-19, que fez aumentar o stock destas refeições.

A ideia surgiu no final de julho, visando manter o negócio em funcionamento com a venda de refeições de baixo custo. Cada bandeja de comida, custa três dólares, cerca de dois euros e meio, detalha o portal NPR, que avança a notícia.

“Temos de repensar o negócio e reinventá-lo. Tivemos esta ideia e foi como um raio que nos atingiu”, confessou Nimrod Demajo, vice-presidente de operações da Tamam, sediada no aeroporto internacional de Israel em Tel Aviv.

“É uma comida simples, não é tão chique. Coloquem no micro-ondas, aqueçam-na por cinco minutos e depois faça a refeição”, disse. A empresa está a vender cerca de 100 refeições por dia.

De acordo com o mesmo portal, os “novos” clientes desta empresa são oriundos de vários quadrantes: há um funcionário da Google que trabalha em casa e pede refeições infantis para os seus filhos, um fábrica de metais cujo fornecedor de snacks faliu durante a pandemia, um centro de idosos que fechou a sua sala de jantar por causa do novo coronavírus e ainda uma grande empresa que comprou refeições para os seus trabalhadores que participaram numa conferência online.

A empresa destaca que a maior franja dos novos clientes são pessoas idosas que, isoladas em casa por causa da pandemia, procuram refeições baratas e simples, como é o caso de Angie Elfassi, natural de Londres. “Comprei hoje quartos de frango com batatas, ervilhas e cenouras numa bandeja. Agora, é um bom almoço”, admitiu ao NPR.

As bandeja incluem costeletas de peixe em molho de tomate e cuscuz, ravioli de batata doce com feijão verde e lentilhas pretas, costeletas de carne em molho de cogumelos com arroz coberto com feijão preto e panado de frango banhado em molho de caril.

A empresa publicou na sua página de Facebook um vídeo no qual publicita a iniciativa.