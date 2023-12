Gondomar terá habitações para arrendamento acessível

A Câmara Municipal de Gondomar, no distrito do Porto, vai construir 42 habitações para arrendamento acessível, num investimento superior a 5,2 milhões de euros.

Em comunicado, a autarquia refere que está prevista a construção de seis edifícios, com um total de 24 fogos de tipologia T2, na Rua Engenheiro Amaro da Costa, em S. Cosme, e de um edifício, com 18 habitações, na Rua da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar.

O projeto para S. Cosme, que prevê uma área de construção total de 2.302,80 metros quadrados, inclui a revitalização dos espaços exteriores da rua e a construção de estacionamento público.

“Os espaços verdes estão também contemplados, em concreto a plantação de árvores, relvados e inserção de elementos que permitam atender às necessidades da comunidade local, ao mesmo tempo que se promove o convívio e o bem-estar dos moradores”, acrescenta.

Já para a Rua da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar, a câmara informa que o edifício terá três fogos por piso.

A proposta para construção destas habitações para arrendamento acessível foi aprovada, por unanimidade, na reunião do executivo municipal de segunda-feira.