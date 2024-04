Gonçalo Feio à frente do clube mais titulado da Polónia

O português Gonçalo Feio é o novo treinador do Legia Varsóvia, tendo assinado um contrato até ao final da temporada 2024/25.

O técnico luso, de 34 anos, estava ao serviço do Motor Lublin, quarto classificado do segundo escalão polaco, e vai substituir o austríaco Kosta Runjaić, que cumpria a segunda época ao comando do Legia.

Esta será, de resto, a primeira experiência de Gonçalo Feio ao leme de uma equipa de um primeiro escalão, sendo que, até à temporada passada, em que assumiu o conjunto de Lublin e o promoveu do terceiro para o segundo escalão, apenas tinha integrado equipas técnicas e escalões de formação de emblemas da Polónia.

Além de uma primeira passagem pelas equipas de formação do Legia, foi ainda observador do clube e, posteriormente, foi adjunto no Wisla Cracóvia e também no Rakow, ambos da Polónia, funções que ainda desempenhou no Xanthi, da Grécia.

O Legia Varsóvia é o clube com mais títulos de campeão na Polónia (15), tendo conquistado o último em 2020/21. Atualmente, está no quinto lugar da Liga polaca, a sete pontos do líder Jagiellonia Bialystok, quando faltam sete jornadas para o final da competição.

A formação de Varsóvia conta no plantel com três jogadores portugueses, o lateral esquerdo Yuri Ribeiro, o médio Josué e o extremo Gil Dias, e ainda integra no departamento de scouting Romeu Ribeiro, irmão de Yuri Ribeiro e antigo jogador de Benfica, Desportivo das Aves, Marítimo, Penafiel, entre outros.