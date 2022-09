Gomes Cravinho na Roménia para estreitar relações

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, desloca-se esta quarta-feira à Roménia para participar no seminário diplomático romeno e para integrar diversas reuniões ao mais alto nível com as autoridades do país.

De manhã, o chefe da diplomacia portuguesa reúne-se na sede do Ministério dos Assuntos Exteriores em Bucareste, com o seu homólogo romeno, Bogdan Aurescu, estando prevista uma declaração dos dois ministros no final do encontro.

O Ministro João Gomes Cravinho será ainda recebido pelo primeiro-ministro, Nicolae Ciucă, pelo Presidente da República, Klaus Iohannis, e pelo Presidente do Parlamento romeno, Marcel Ciolacu. Estes encontros visam estreitar e aprofundar as os laços de amizade e as relações bilaterais entre os dois países, num momento especialmente delicado para a política externa europeia.

Precisamente, estas reuniões ocorrem antes do Seminário Diplomático romeno, no qual o MNE português participa com uma intervenção sobre o impacto da guerra na Ucrânia na segurança do flanco leste da NATO e as implicações para a região do Mar Negro e outras geografias.

No âmbito desta deslocação, está também previsto um encontro com empresários portugueses na Roménia, que decorre na Embaixada de Portugal na Roménia.