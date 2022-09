Gomes Cravinho em visita à comunidade nos Estados Unidos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, desloca-se a Washington quinta e sexta-feira para um conjunto de reuniões com autoridades norte-americanas, para encontros com a comunidade portuguesa, com passagem pelo Congresso onde estará com deputados lusodescendentes.

Na manhã de quinta-feira, o MNE português tem encontro agendado com o Conselheiro do Presidente dos EUA para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, constituindo uma oportunidade, entre outras, para relembrar o apoio de Portugal à Ucrânia. Este assunto é também destaque da agenda da reunião, que decorrerá da parte da tarde no Departamento de Estado norte-americano, com o homólogo Antony Blinken.

Trata-se do primeiro encontro bilateral entre chefes da diplomacia de Portugal e dos Estados Unidos, que abordarão várias questões relativas às relações entre os dois países, nomeadamente para gizar novas iniciativas conjuntas no Atlântico, e discutir grandes temas da agenda internacional como a já referida situação que se vive em território ucraniano, após a invasão militar russa que dura há já sete meses, e respetivas consequências aos mais diversos níveis – securitário, energético, alimentar, humanitário, etc.

Ao longo destes dois dias de deslocação, o ministro João Gomes Cravinho vai reunir-se com alguns dos membros lusodescendentes eleitos para o Congresso dos EUA, nomeadamente com os congressistas David Valadão, Jim Costa e Lori Loureiro Trahan. O MNE tem ainda um encontro agendado no Atlantic Council com peritos Eurásia, África e América Latina.

O MNE encontra-se ainda com portugueses e luso-americanos que residem na capital norte-americana, na residência oficial do Embaixador de Portugal em Washington.