Gomes Cravinho comemora aniversário da NATO em Bruxelas

No dia em que se assinalam os 74 anos desde a criação da NATO, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, participa na Reunião Ministerial de Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, na qual os responsáveis da política externa da Aliança Atlântica irão discutir a continuação do apoio à Ucrânia, numa sessão que conta com a participação do MNE ucraniano, Dmytro Kuleba.

A reunião de dois dias servirá ainda, entre outras questões, para preparar a Cimeira de julho em Vilnius, para debater os desafios e ameaças securitárias vindos do flanco sul ou a cooperação com os Parceiros da NATO no Indo-Pacífico (Austrália, Coreia Sul, Japão e Nova Zelândia).

Também no dia em que a NATO acolhe um novo membro – a Finlândia – esta reunião constitui uma oportunidade para sublinhar a soberania dos Estados nas respetivas opções de segurança, bem como de destacar uma Aliança mais forte.