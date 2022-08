Golo solitário vale vitória ao Benfica

Um golo de Gonçalo Ramos, aos 58 minutos, bastou ao Benfica para vencer este sábado o Casa Pia, por 1-0, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, disputado em Leiria.

Num encontro em que o resultado apenas ficou decidido no segundo tempo, num lance em que Rafa trabalhou bem à direita e Gonçalo Ramos, a dois tempos, finalizou, os encarnados somaram o segundo triunfo consecutivo no campeonato e assumiram a liderança à condição.

A partida iniciou com um ritmo baixo, com as águias a quererem decidir o jogo rapidamente, ainda que sem o sucesso esperado.

Com o decorrer da partida, a equipa de Roger Schmidt, sem o lesionado David Neres, foi, a espaços, subindo no terreno e remeteu os gansos para o seu meio-campo.

Aos 24 minutos surge a grande ocasião da primeira metade. Rafa trabalhou bem à esquerda do ataque e, já após passar por Ricardo Batista, centrou rasteiro para Gonçalo Ramos encostar, só que João Nunes, em cima da linha de golo, evitou o primeiro tento das águias.

Aos 33, Rafa voltou a tentar a sorte, num remate de fora de área, e cinco minutos depois foi a vez de Diogo Gonçalves, de cabeça, tentar inaugurar o marcador. Em ambos os casos, o insucesso foi uma realidade.

Numa primeira metade em que as águias não conseguiram desfeitear a boa organização dos casapianos, destaque ainda para um lance de perigo para a equipa visitada, já em cima do intervalo. O Casa Pia conseguiu sair da pressão alta dos encarnados com a bola controlada, com Afonso Taira a lançar Godwin, que após passar por Otamendi em velocidade, viu o remate de pé esquerdo sair à figura de Vlachodimos.

Na etapa complementar, o conjunto orientado por Roger Schmidt instalou-se ainda mais no meio-campo ofensivo, potenciado pela entrada de Bah ao intervalo, ao que respondeu a formação de Filipe Martins por intermédio de Godwin, que por diversas vezes colocou a ala direita das águias em sentido.

Do outro lado, os encarnados respondiam também pela direita e foi precisamente por essa ala que surgiu o tento do Benfica. Aos 58 minutos, João Mário lançou Rafa já dentro de área e o português foi à linha de fundo cruzar rasteiro para Gonçalo Ramos que, a dois tempos, inaugurou o marcador.

Depois do tento, o Benfica continuou a controlar a partida, sem que o Casa Pia conseguisse chegar perto da baliza de Vlachodimos e com as restantes ocasiões a serem criadas pela formação vermelha e branco.

Rafa, por duas vezes, tentou aumentar a vantagem, mas os remates não saíram com a direção desejada, mantendo-se a vantagem mínima que viria a perdurar até ao final do jogo.

Os casapianos, a jogarem em casa emprestada, ainda tentaram aproximar-se da área encarnada para somarem um ponto, porém, foram ‘traídos’ pelo desgaste de um encontro em que a equipa se apresentou bem organizada e a conseguir evitar o jogo central do Benfica.

A partida ficou ainda marcada pela saída forçada de Grimaldo, por lesão, já em cima do tempo regulamentar, e pela expulsão de Otamendi, por acumulação de amarelos, em tempo de compensação.

Com este resultado, o Benfica soma seis pontos e é líder isolado do campeonato, à condição, ao passo que o Casa Pia, que soma um ponto, continua sem vencer na época que marca o regresso do clube ao principal escalão português.