Golo português rouba sonho europeu ao F91 Dudelange

Os campeões luxemburgueses não passaram à fase de grupos da Liga Conferência. A equipa de Carlos Fangueiro foi eliminada esta quinta-feira pelo Lech Poznań.

Era esta a derradeira eliminatória que poderia fazer o F91 Dudelange concretizar o sonho europeu. O empate desta noite frente ao clube polaco confirmou a ausência do clube luxemburguês nas competições europeias.

Na primeira mão, que se jogou na Polónia, o Lech venceu por duas bolas a zero. A partida jogada no Luxemburgo começou com um golo dos da casa, marcado por Mehdi Kirch. Contudo, foi um português do lado do Lech Poznań que selou a contagem. Joel Pereira marcou aos 60 minutos o golo do empate.