Golo de Dany Mota prolonga má fase da Juventus

O avançado lusodescendente Dany Mota, que atua ao serviço do Monza, em Itália, sentenciou este domingo o encontro frente à Juventus, prolongando, assim, a má fase do crónico candidato ao título da Serie A.

Patrick Ciurria, aos 18 minutos, abriu o ativo e, aos 39′, Dany Mota fez o segundo do Monza, empurrando a Juventus para o 13.º lugar do campeonato italiano.

Atrás do prejuízo, a “vecchia signora” terminou a partida da 20.ª jornada com 21 remates, mas nem um conseguiu bater Di Gregorio. Por sua vez, o Monza apenas precisou de quatro tentativas, todas elas enquadradas com a baliza, para ficar com os três pontos.

O Monza é agora o 11.º classificado da Serie A.