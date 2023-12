Golo de Daniel Podence candidato a melhor da semana na Liga Europa

Daniel Podence marcou na goleada do Olympiacos ao Backa Topola, jogo que ditou a estreia de Carlos Carvalhal no conjunto helénico.

Carlos Carvalhal não podia ter pedido melhor estreia no comando técnico do Olympiacos. O conjunto grego bisou frente ao Backa Topola (5-2) e contou com uma exibição de encher o olho de Daniel Podence, ao ponto do português estar na corrida por um prémio.

O ex-Sporting bisou no triunfo da formação helénica e está nomeado para o prémio de golo da semana com o primeiro golo, apontado aos 40 minutos

João Pedro (Brighton), Assignon (Rennes) e Benzia (Qarabag) estão na disputa com o avançado do Olympiakos.