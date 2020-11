Golfista Vítor Lopes inicia torneio espanhol em sétimo lugar

O jogador português Vítor Lopes concluiu esta quarta-feira a primeira volta do Andalucía Challenge de Cádiz em golfe na sétima posição, ao efetuar um percurso em 70 pancadas (duas abaixo do par do campo).

Lopes fez uma volta com excelentes sete ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco), mas ficou ligeiramente prejudicado pelo ‘bogey’ (uma acima) e pelos dois duplo-‘bogeys’ somados ao longo do percurso.

Um pouco abaixo ficou o outro português presente no torneio espanhol, Ricardo Melo Gouveia, que fez uma volta dentro do par do campo, com quatro ‘birdies’, dois ‘bogeys’ e um duplo-‘bogey’.

O irlandês Niall Kearney comanda o torneio com um total de 66 pancadas (seis abaixo), menos duas do que o espanhol Jacobo Pastor, segundo classificado.