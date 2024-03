Goleador mais eficaz do mundo é português e vive na Suíça

Há um português na primeira liga de futebol da Suíça que está entre os melhores marcadores do mundo. Chama-se Joel Monteiro, é artilheiro do Young Boys, é luso-suíço e a sua eficácia coloca-o no topo do futebol mundial.

De acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), Monteiro é mesmo o jogador mais eficaz do mundo em frente à baliza. Nesta análise, foram consideradas as 74 melhores ligas de futebol aos redor do globo.

Com 24 anos, o jovem craque concretizou 30.8% das oportunidades que teve para marcar, o que perfaz um golo a cada 176 minutos na temporada 2023-24.

Atrás do português estão Bellingham (Real Madrid), com uma taxa de aproveitamento de 28,3%, seguido de Hee-Chan Hwang (Wolverhampton), que fecha o pódio com 27,3% de eficácia.

Neste estudo apenas se consideraram atletas com, pelo menos, 1000 minutos nos respetivos campeonatos e que marcaram, pelo menos, um golo a cada 180 minutos.