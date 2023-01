Goleador da Taça da Liga pode estar fora da final

O Sporting anunciou esta quarta-feira que o avançado Paulinho, que brilhou no primeiro jogo da Final Four da Allianz Cup contra o Arouca, disputada em Leiria, sofreu uma “contusão no ombro direito”.

No jogo disputado no Estádio Magalhães Pessoa, o avançado ‘leonino’, que marcou os dois golos do Sporting, lesionou-se já nos descontos e manteve-se em campo até ao final, saindo então com o ombro imobilizado.

Com o apuramento para a final da Taça da Liga, o Sporting voltou esta quarta-feira aos treinos, com os titulares a fazerem recuperação e os restantes a evoluírem no relvado.

Fora das opções de Rúben Amorim continua o médio Daniel Bragança, em tratamento à lesão grave num joelho, sofrida ainda em julho.

A final está agendada para as 19h45 de sábado (hora de Lisboa).