Goleada benfiquista dentro e fora das quatro linhas

O Benfica venceu este domingo o Vitória de Guimarães por 3-0 e encurtou a distância para o segundo lugar, ocupado pelo Sporting. O avançado ucraniano Yaremchuk foi capitão e emocionou-se com o apoio da Luz.

Nesta partida a contar para a 24.ª jornada da I Liga, Gonçalo Ramos marcou aos 23 minutos e Darwin bisou, tendo marcado aos 37′ e aos 52′.

O Benfica, que regressou às vitórias na I Liga após o empate no terreno do Boavista (2-2), segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a quatro do campeão Sporting e a nove do líder FC Porto, que hoje recebe o Gil Vicente, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro desaire seguido, segue no sexto lugar, com 30 pontos.