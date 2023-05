Golden League: Portugal perdeu à tangente com a Turquia

A seleção portuguesa masculina de voleibol perdeu com a Turquia por 3-2, num jogo emotivo da ‘poule’ A da Golden League europeia, com cinco sets equilibrados, e repetiu as derrotas de 2022 frente à mesma equipa.

A perder por 2-1 em sets, após parciais de 23-25, 25-21 e 23-25, o conjunto luso recuperou uma desvantagem de 15-9 no quarto set e fechou o respetivo parcial por 25-22, antes de chegar aos 12-9 no quinto e decisivo set e de perder esse ascendente até às vantagens, momento em que a Turquia selou a vitória por 17-15.

De novo derrotada pelos turcos, à semelhança da Golden League de 2022, quando perdeu por 3-1, em Viana do Castelo, e por 3-0, em Trabzon -, a equipa portuguesa ocupa o segundo lugar da ‘poule’ A, com uma vitória, sobre a Roménia (3-0), e uma derrota, precisamente atrás do oponente de hoje, que lidera.

Com a Turquia a vencer por 6-2 após um início de jogo que dominou em todos os aspetos, o selecionador luso, João José, pediu um desconto de tempo e a sua equipa melhorou paulatinamente a partir daí, igualando o marcador a 11 pontos num remate de Alexandre Ferreira.

Capaz de manter a receção turca ‘em sentido’ na hora de servir, mas incapaz de assumir a liderança do marcador, Portugal manteve acesa a discussão pelo primeiro set até ao momento em que o remate de Adis Lagumdzija, refletido para fora pelo bloco luso, valeu o 24-22 a favor dos turcos, dando-lhes a margem necessária para fecharem o parcial.

Os anfitriões entraram no segundo set com mais acerto e, apesar de terem perdido a vantagem de três pontos cedo estabelecida, com a Turquia a passar momentaneamente para a frente (12-11), contaram com os serviços de José Pedro Pinto e de Alexandre Ferreira, a valerem três pontos diretos, para fixarem o 1-1 no marcador.

Também beneficiada por alguns dos serviços contrários terem ido para fora ou batido na rede, a equipa das ‘quinas’ esteve a vencer por 19-14 e susteve uma breve reação nos instantes finais, antes de encerrar o parcial.

O terceiro set decorreu sob o signo do equilíbrio, com maior facilidade turca em concretizar os seus ataques e com maior precisão lusa no serviço, e a diferença fez-se na ‘reta final’, quando, a perder por 19-18, a seleção orientada por Alberto Giuliani concretizou três pontos seguidos e preservou a margem mínima para fechar o parcial.

Portugal começou o quarto set a perder por 5-0, facto que levou o selecionador João José a gastar dois descontos de tempo nesse período, mas a equipa lusa recompôs-se e, a perder por 16-12, operou a reviravolta com cinco pontos seguidos, o último dos quais num bloco do recém-entrado José Andrade, que levou ao ‘rubro’ a plateia.

A partir daí, as equipas responderam uma à outra na concretização de pontos até que o remate para fora do oposto Adis Lagumdzija e o serviço indefensável de André Pereira, logo de seguida, selaram o 25-22, levando o duelo para o quinto e decisivo set.

Na hora das decisões, Portugal e Turquia alternaram a liderança, antes de os homens de João José alcançarem uma vantagem de 12-9, de a formação turca responder com três pontos seguidos e de os visitantes selarem o triunfo.

A equipa lusa defronta, no sábado, a Dinamarca, no próximo jogo de uma competição em que a ‘final four’ se realiza em 24 e 25 de junho, na Croácia, juntando à seleção anfitriã os vencedores de cada um dos três grupos.