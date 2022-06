Golden Boy: há dez portugueses na lista deste ano

Portugal conta com dez futebolistas na lista inicial de 100 nomeados para o Golden Boy, prémio do jornal Tuttosport que anualmente distingue o jogador mais promissor abaixo dos 21 anos a alinhar na Europa.

Na lista, que vai sendo sucessivamente votada, até ser reduzida a um grupo de 20 finalistas, Francisco Conceição (FC Porto), Diego Moreira (Benfica), Fábio Carvalho (Fulham/Ing), Fábio Silva (Wolverhampton/Ing), Henrique Araújo (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Fra), Paulo Bernardo (Benfica), Rodrigo Ribeiro (Sporting), Tiago Tomás (Estugarda/Ale) e Joelson Fernandes (Basileia/Sui) são os portugueses indicados.

O Benfica coloca entre os 100 mais promissores três campeões europeus da UEFA Youth League, os portugueses Diego Moreira e Henrique Araújo e ainda o italiano Cher Ndour, médio das ‘águias’ que esteve na conquista europeia.

Do clube da Luz, destaque ainda para a indicação de Paulo Bernardo, de 20 anos, que efetuou 24 jogos na equipa principal em 2021/22, ou para Francisco Conceição, extremo de 19 anos que participou em 33 jogos do campeão FC Porto.

Da formação do Sporting entram também nesta lista o lateral Nuno Mendes, sobre quem o Paris Saint-Germain acionou em maio a cláusula de compra, ou os avançados Tiago Tomás, cedido ao Estugarda, e Joelson Fernandes, emprestado ao Basileia.

Outro destaque, numa lista com Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Elanga (Manchester Uniyed), Ansu Fati (FC Barcelona) ou Pedri (FC Barcelona) – que venceu já no último ano -, é o lateral Yan Couto, de 20 anos, que alinhou no Sporting de Braga, por empréstimo do Manchester City, e chegou a ser internacional jovem pelo Brasil.

Os antigos jogadores do Benfica João Félix (Atlético Madrid, Esp) e Renato Sanches (Lille, Fra) foram os portugueses já distinguidos com o prémio ‘Golden Boy’, respetivamente em 2019 e 2016.

#portugalpositivo