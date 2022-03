Golaço de Jota anima corrida ao título da Premier League

O futebolista Diogo Jota desbloqueou esta quarta-feira um jogo difícil para o Liverpool, ao marcar o primeiro golo na vitória por 2-0 sobre o Brighton, em jogo em atraso da 27.ª jornada da I Liga inglesa.

O internacional luso conseguiu bater Aaron Ramsdale, aos 55 minutos, com um bom remate com o pé esquerdo, de ângulo apertado, descaído na área sobre a esquerda, do qual o guarda-redes dos ‘gunners’ não ficou isento de culpas, ao ter deixado passar a bola entre o seu corpo e o poste.

Este golo teve uma importância determinante no desfecho da partida, depois de uma primeira parte em que o Liverpool sentiu grandes dificuldades para abrir espaços na defesa do Arsenal, que defendeu de forma compacta e que se mostrou perigoso nos contra-ataques.

O técnico dos ‘reds’, Jurgen Klopp, substituiu Diogo Jota quatro minutos depois deste ter inaugurado o marcador, ao fazer entrar Mohamed Salah e Roberto Firmino de uma assentada, para as saídas do português e do ex-portista Luís Diaz.

Bastaram seis minutos em campo para Firmino ‘assinar’ o segundo golo, a passe do lateral-esquerdo Andrew Robertson, e confirmar a vitória do Liverpool, que mantém a pressão sobre o líder Manchester City, que conta agora apenas um ponto de avanço.

