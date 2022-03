Golaço de Gonçalo Guedes frente ao Athletic Bilbao

O jogo entre o Valencia CF e o Athletic Bilbao ficou resolvido com um golaço do português.

Os valencianos receberam para a Taça do Rei de Espanha o Athletic Bilbao. Gonçalo Guedes marcou o único golo da partida. O golo “do meio da rua” entrou na baliza defendida por Julen Agirrezabala, e o estádio caiu em êxtase com o “tiro” do ex-jogador do Benfica.

Esta era a segunda-mão da meia final da Taça do Rei de Espanha, e com este resultado o Valência selou a presença na final da competição.

Veja o vídeo em baixo.