GNR encontra a morte junto ao autódromo de Portimão

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) morreu sábado em serviço, num acidente de viação, na zona do autódromo internacional de Portimão, que resultou ainda num ferido grave, segundo um comunicado da GNR.

O acidente ocorreu cerca das 20:00, na estrada que dá acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre um motociclo da GNR em serviço na segurança da prova de MotoGP e uma viatura ligeira de passageiros.

Segundo o comunicado, o acidente causou um ferido ligeiro e um ferido grave, respetivamente condutor e passageiro da viatura ligeira de passageiros, bem como a morte do militar da GNR.

“Neste momento de luto para toda a família da Guarda Nacional Republicana, endereçam-se os sentidos pêsames e apoio à família do nosso militar”, pode ler-se no comunicado.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro indicou à Lusa que o acidente ocorreu na freguesia da Mexilhoeira Grande, na saída da A22 para o autódromo, numa via sem identificação, onde a localidade mais próxima é Almarjões.

No local estiveram nove veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, estando as causas do acidente a ser apuradas, segundo o CDOS de Faro.