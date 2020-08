Glockenwise e Rui Reininho dão calor ao verão

Os Glockenwise saíram da garagem para a linha da frente da música portuguesa, inscrevendo o seu nome na história da música pop inteligente, que inspira, contagia e carrega consigo um poder transformador.

Pelo caminho, e depois da banda de Barcelos ter trocado o inglês pela língua materna, editou Plástico com selo NorteSul /Valentim de Carvalho, considerado o melhor disco português do ano de 2018 para o jornal Público e melhor disco do ano de 2019 para a Antena 3.

Nesta colaboração com o “ídolo” Rui Reininho, os Glockenwise vertem para português o seu conhecido tema de 2015. O resultado é que “Calor” será incluído como faixa bónus na edição em vinil de “Plástico”, cujo lançamento está previsto para o final deste ano.

É impossível que não sintam o “Calor”. Atirem-lhes água fria…