Gisela João no Festival Kunstflecken

Gisela João é conhecida por ser a encarnação do sentimento que é o fado. Com actuações únicas e electrizantes, vai estar no teatro da Câmara Municipal de Neumünster, em terras germânicas, no âmbito do Festival Kunstflecken no dia 1 de outubro.

Depois de um verão com agenda cheia, o princípio do outono transporta a fadista para o meio da Europa, com o Minho, onde cresceu, e o património cultural português na voz. Sobe ao palco com o seu mais recente álbum, AuRora, editado em 2021, que tem um registo mais pessoal e intimista que se reflecte no próprio espectáculo.

A fadista internacional portuguesa fez, este ano, uma pequena tour pela Alemanha e alguns países vizinhos, tendo passado por cidades como Berlim, Munique e Hannover e regressa agora para levar o Fado a Neumünster. Em novembro, a artista vai, ainda, actuar com a Orquestra Jazz de Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva.

O programa do Festival Kunstflecken está repleto de músicos dos mais variados estilos, mas que têm em comum a capacidade de tocar pela emoção que trazem consigo. Para além de concertos, há sessões de leitura, poetry slam, exibições de arte e outras actividades artísticas distintas.