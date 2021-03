Gisela João já não chora por ti

Depois de “Louca”, Gisela João revela “Já não choro por ti”, o segundo single do novo álbum AuRora, sucessor de “Nua” (2016) e “Gisela João” (2013), que será editado a 9 de Abril mas já pode ser adquirido na pré-venda exclusiva na FNAC, autografado pela artista.

“Já não choro por ti” tem letra e música da autoria de Jorge Cruz e arranjos de Michael League, o produtor de AuRora, que neste segundo single também toca mellotron e guitarra eléctrica. Na guitarra portuguesa ouvimos Ricardo Parreira, na guitarra clássica Nelson Aleixo e no baixo Francisco Gaspar. Ubíqua, a voz de Gisela João que nos canta «Já não choro por ti, já não vou de rua em rua, no encalce de quem, saiba dar notícia tua». Uma resposta a “Madrugada sem Sono”, o primeiro tema do disco de estreia de Gisela João, que Jorge Cruz teve vontade de escrever desde que a ouviu cantar em 2013: «Na solidão a esperar-te, meu amor fora da lei, mordi meus lábios sem beijos, tive ciúmes, chorei».

Igualmente filmado em São Paulo, tal como o do primeiro single “Louca”, o vídeo oficial deste tema representa o Canto II de uma trilogia de canções e respectivos vídeos que ficará completa com a revelação do terceiro single “Canção ao coração”, que acontecerá ainda antes do lançamento de AuRora.

AuRora foi gravado entre Lisboa – Almada, para sermos mais precisos – , e Barcelona e será lançado numa altura de desconfinamento, trazendo consigo a auspiciosa promessa de dias mais luminosos. É também o primeiro disco em que Gisela João apresenta essencialmente canções originais e revela os seus dotes de letrista e compositora. E canta não apenas como esperamos que cante mas para lá de tudo o que lhe ouvimos cantar até hoje.

Com uma voz e um timbre absolutamente singulares, Gisela João é uma figura central e uma das mais importantes intérpretes da história da música portuguesa, tendo sido distinguida com inúmeros prémios, entre os quais, Blitz, Time Out, Expresso e o Globo de Ouro para Melhor Intérprete Nacional. Presença constante em palcos nacionais e internacionais, com actuações electrizantes e inolvidáveis, Gisela João cedo se consagrou no fado contemporâneo seguindo a matriz tradicional, sem desvios, nem artifícios, mergulhando na sua génese, na sua autenticidade, sem excessos ou maneirismos, para que, no fim, se mantenha genuíno.