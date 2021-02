Gisela João em contagem decrescente para apresentar novo single

No dia 5 de março termina a espera de mais de cinco anos por uma música nova de Gisela João. A contagem decrescente para a revelação de Louca, o primeiro single de AuRora, o seu novo e terceiro álbum, que sucede a “Nua” (2016) e “Gisela João” (2013), já começou.

Com lançamento inicialmente previsto para março de 2020, a AuRora de Gisela João viu-se confinada, como todos nós, e adiada para um momento de esperança. Esse momento é abril de 2021.

Gravado entre Lisboa e Barcelona, AuRora conta com produção de Michael League e co-produção de Nic Hard e da própria Gisela João, trazendo consigo a auspiciosa promessa de dias mais luminosos, de desconfinamento.

AuRora é também o primeiro disco em que Gisela João apresenta essencialmente canções originais e revela os seus dotes de letrista e compositora. E canta não apenas como esperamos que cante mas para lá de tudo o que lhe ouvimos cantar até hoje.

Com uma voz e um timbre singulares, Gisela João é uma figura central e uma das mais importantes intérpretes da história da música portuguesa, tendo sido distinguida com inúmeros prémios, entre os quais, Blitz, Time Out, Expresso e o Globo de Ouro para Melhor Intérprete Nacional.

Presença constante em palcos nacionais e internacionais, com acuações eletrizantes e inolvidáveis, Gisela João cedo se consagrou no Fado contemporâneo.