Ginásios de Leiria dão aulas ao ar livre

O Município de Leiria anunciou que vai disponibilizar espaços públicos para os ginásios darem aulas ao ar livre. “Esplanadas Fitness” é o nome do projeto que o Município está a desenvolver, permitindo a utilização de espaço público para os ginásios poderem desenvolver atividade desportiva ao ar livre.

Para adesão a este projeto, os ginásios apenas terão de manifestar interesse junto do Município, sendo os espaços cedidos com isenção de taxas, refere uma nota de imprensa da autarquia enviada à agência Lusa.

A atribuição dos espaços será feita pela Câmara em função do número de pedidos e da melhor localização possível, tendo em conta o espaço onde os aderentes habitualmente desenvolvem as suas atividades.

Segundo o Município, a iniciativa poderá ser alargado a atividades como o ioga, que deverão ser desenvolvidas de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

A Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) reuniu-se na terça-feira com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e disse então acreditar que os ginásios em Portugal vão voltar a abrir em junho.

“Não houve um compromisso da DGS para a data de abertura, até porque essa é uma competência do Conselho de Ministros, mas deixámos bem expresso que estamos preparados para abrir em 01 de junho e que isso é fundamental para o nosso setor”, afirmou o presidente da AGAP, José Carlos Reis, à agência Lusa, após o final da reunião, que contou também com a presença da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.