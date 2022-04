Gin português em destaque em Inglaterra

Houve marcas portuguesas premiadas na London Spirits Competition. Receberam medalhas de ouro, prata e bronze em diferentes bebidas da marca em concurso da Beverage Trade Network.

O gin português arrecadou uma medalha de ouro, seis de prata e três de bronze. A London Spirits Competition procura receber marcas de bebidas espirituosas e valorizá-las quanto à embalagem, qualidade e valor, como refere o Público.

Uma das marcas mais premiadas foi o Invicta Gin, que recebeu o ouro no seu Internacional Dry, produzido pela Scoundrels Distilling Co. A prata e o bronze também chegaram à marca, a partir do Invicta Gin Portuguese Citrus, e do Invicta Gin Navy Strength, respetivamente.

Também a marca portuguesa O Benefício foi reconhecida com medalhas. As variedades que foram a concurso, o Benefício Delicado, o Benefício Estival e o Benefício Herbal, foram premiadas com prata, havendo mais de 700 gins em competição.

Destaque relevante também para o GinPablo, que também recebeu a segunda medalha mais valiosa da competição, e para o GinT, que trouxe o GinT 2021 para casa com a mesma medalha, e os GinT Spyrit e o GinT Hysson, que trouxeram o bronze.

Destaque ainda para a estrela da cerimónia, o Bareksten Navy Strength Gin, produzido na Noruega pela Oss Craft Distillery.

#portugalpositivo