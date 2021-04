Gil Vicente vai à Luz para ganhar pontos

O treinador do Gil Vicente considerou hoje que o Benfica atravessa a sua melhor fase, mas frisou a ambição de trazer pontos do Estádio da Luz, no sábado, na 27.ª jornada da I Liga de futebol.

“Espero um jogo difícil, diante de uma equipa que dispensa apresentações e que, provavelmente, está no seu melhor. Mas nós também estamos no nosso melhor e vamos ao Estádio da Luz claramente com a intenção de conquistar alguma coisa, fazer um bom jogo e trazer pontos de lá”, disse Ricardo Soares na conferência de imprensa de antevisão.

A derrota caseira da última jornada (2-1 com o Moreirense) pôs fim a um ciclo de três vitórias consecutivas dos minhotos, mas Ricardo Soares considerou que foi um jogo que “não traduziu” a evolução da equipa nas partidas anteriores.

“A equipa está bem, sinto-a confiante, confiança que há uns tempos não tinha, a equipa cresceu, está mais madura e segura de si própria e ciente das dificuldades que vai ter até ao fim”, afirmou.