Gil Vicente tenta o impossível frente ao AZ Alkmaar

O Gil Vicente recebe quinta-feira o AZ Alkmaar, em Barcelos, com a difícil missão de superar a derrota por 4-0 sofrida na primeira mão do ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Conference League.

O sonho gilista de ser a primeira equipa portuguesa na fase de grupos da terceira competição da UEFA ‘esbarrou’ na pesada derrota em Alkmaar, que tornou a missão complicada e que o próprio treinador Ivo Vieira já admitiu ser muito difícil de inverter.

O Gil Vicente ainda segurou os neerlandeses até ao intervalo, em que sofreu apenas um golo, por Dani de Wit, mas hipotecou as suas ambições em pouco mais de 10 minutos na etapa complementar, ao ‘encaixar’ mais três tentos, por Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis e Mees de Wit.

O treinador do AZ Alkmaar, Peter Jansen, considerou, no final do encontro, que a eliminatória ainda não estava fechada, mas reconheceu que só um ‘milagre’ por parte da equipa de Barcelos poderia tirar o apuramento dos neerlandeses para a fase de grupos.

O Gil Vicente recebe o AZ Alkmaar após na segunda-feira ter empatado a 0-0 na receção ao Famalicão, para a terceira jornada da Liga, que deixa o clube de Barcelos na 13.ª posição, com os mesmo quatro pontos de outras cinco equipas.

Já a formação neerlandesa, que está numa série de quatro vitórias consecutivas – duas no campeonato e outras tantas nas fases preliminares da Liga Conferência Europa – optou por adiar o jogo da terceira ronda da Eredivisie com o NEC, para 01 de setembro, e chega a Barcelos na sexta posição da prova interna, com seis pontos, a três do líder Ajax.

A formação gilista chegou ao ‘play-off’ após eliminar o Riga, da Letónia, com um empate 1-1 fora e uma goleada por 4-0 em Barcelos, naquele que foi o seu primeiro triunfo europeu, enquanto o AZ Alkmaar afastou os escoceses do Dundee United (derrota por 0-1, fora, e triunfo por 7-0, em casa).

O Gil Vicente persegue o sonho de ser o primeiro clube luso na fase de grupos da Liga Conferência Europa, objetivo falhado por Paços de Ferreira e Santa Clara na primeira edição da prova, em 2021/22, após serem afastados no ‘play-off’ por Tottenham e Partizan, respetivamente.

O encontro entre Gil Vicente e AZ Alkmaar está agendado para quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio Cidade de Barcelos, e será dirigido pelo croata Fran Jovic.