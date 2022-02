Gil Vicente segura empate no Dragão

O Gil Vicente arrancou este domingo um empate a um golo no Dragão, mesmo tendo sido reduzido a dez unidades logo aos dois minutos.

Mal a partida da 24.ª jornada da I Liga se iniciou, o gilista Vítor Carvalho viu a cartolina vermelha por interromper, através de uma ação faltosa, uma clara oportunidade de golo portista.

Ricardo Soares teve que improvisar mas os seus homens levaram o nulo para o intervalo.

O Porto entrou muito agressivo na segunda parte, sempre a controlar a partida e a tentar o golo, sobretudo a partir dos flancos, mas foi Fran Navarro, espanhol do Gil, que inaugurou o marcador aos 62′.

Com este golo, o jovem de 24 anos bateu o recorde dos artilheiros do clube ao faturar por 13 vezes na mesma época.

Contudo, o sentido da partida não se alterou e o Porto chegou ao empate três minutos mais tarde por intermédio de Evanilson.

A divisão de pontos continua a deixar o Porto confortável no topo da I Liga, com 64 pontos, e o Gil no quinto lugar, com 41.