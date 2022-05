Gil Vicente na Europa e Vizela fica na primeira

O Gil Vicente garantiu este domingo, na 33ª jornada da I Liga, um lugar nas provas europeias, o Vizela a manutenção, pela primeira vez, e o futebolista Ricardo Horta passou a ser o melhor marcador, ‘ex-aequo’, da história do Braga.

A proeza do internacional português ganha ainda mais destaque, tendo em conta que não é um ponta de lança, antes um avançado móvel, polivalente e versátil, com golo, mas também exímio a assistir para os colegas finalizarem.

Hoje, na Pedreira, frente ao Arouca, voltou a ser decisivo ao marcar o único golo da partida, aos 87 minutos, que valeu o terceiro triunfo consecutivo à sua equipa e que faz dele o terceiro melhor marcador do campeonato, com 18 golos, só ultrapassado pelo uruguaio Darwin Nuñez, do Benfica, que soma 26, e pelo iraniano Mehdi Taremi, com 20, ambos pontas de lança, quando falta apenas uma jornada por cumprir.

Simultaneamente, o avançado minhoto tornou-se hoje, ‘ex-aequo’, no melhor marcador da história dos minhotos, igualando Mário Laranjo, que alinhou nos ‘arsenalistas’ nas décadas de 40 e 50 do século passado, ambos com 92 golos.

Apesar da exibição ‘cinzenta’, os minhotos ultrapassaram ainda a pontuação total da época passada (65/64), um dos principais objetivos traçados por Carlos Carvalhal até ao final da temporada

Já o Arouca, 15.º classificado, um lugar acima da zona de ‘play-off’ de manutenção, soma 30 pontos e viu, assim, adiada a confirmação na permanência no escalão principal

Por seu lado, o Gil Vicente garantiu hoje, matematicamente, o quinto lugar e o consequente apuramento para as competições europeias, depois de vencer o Tondela, por 3-0, em Barcelos.

Com os golos de Fujimoto, aos 56 minutos, e de Samuel Lino, que ‘bisou’ aos 63 e 76, o conjunto barcelense conseguiu uma inédita qualificação para as competições da UEFA, na próxima época, tendo também igualado a melhor classificação de sempre na história do clube, que tinha sido alcançada em 1999/2000.

Os minhotos, que já não venciam há seis jornadas consecutivas, carimbaram o quinto lugar, agora com 51 pontos, ficando a dois de bater a melhor marca pontual de sempre no clube, também estabelecida no início do milénio.

Já o Tondela, com este desaire, segue no 16.º lugar, em posição de ‘play-off’ de manutenção, com 27 pontos, e já sabe que não pode fazer melhor do que esse posto, sendo essa a única via de poder, ainda, ambicionar a manutenção na I Liga.

Já o Vizela assegurou hoje a manutenção na I Liga pela primeira vez, ao empatar a um golo na receção ao Marítimo, empate consumado com os tentos do vizelense Kiko Bondoso, ao minuto 56, e do maritimista Guitane, aos 61.

Com este empate, o conjunto minhoto segue em 14.º lugar, com 33 pontos, seis acima do Tondela.

Depois da estreia na divisão maior do futebol nacional na época 1984/85, em que foi 16.ª e última classificada, a equipa ‘azul’ logrou pela primeira vez a manutenção entre a elite, festejada por quase todos os 4.519 espetadores presentes no Estádio do Futebol Clube de Vizela.

Finalmente, o Santa Clara recebeu e venceu hoje o Paços de Ferreira, por 2-0, com golos do brasileiro Lincoln, logo aos nove minutos, e de Ricardinho, já na segunda parte, aos 67 minutos.

O jogo teve um momento que se revelou decisivo, que foi a expulsão do guarda-redes esloveno Igor Vekic, logo aos cinco minutos, o que forçou o técnico César Peixoto a ‘sacrificar’ um avançado, o brasileiro Lucas Silva, para a entrada de outro guarda-redes, o brasileiro Jeimes.

As duas equipas já tinham garantido o objetivo da manutenção, mas com os três pontos hoje conquistados o Santa Clara subiu sétimo lugar, com 40 pontos, ultrapassando na tabela classificativa o Paços de Ferreira, que é 10º, com 38, a uma jornada do fim.