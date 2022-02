Gil Vicente consolida quinto lugar

O Gil Vicente aproveitou a derrota do Vitória de Guimarães em casa do Belenenses SAD (1-0) para consolidar o quinto lugar, ao triunfar na visita ao Vizela (1-0), na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O 12.º golo no campeonato do espanhol Fran Navarro, apontado de penálti aos 27 minutos, bastou para os gilistas vencerem os rivais do Minho, que vinham de uma série de três jogos sem perder.

Se os 11.º posicionados, com 23 pontos, interromperam uma série positiva, a equipa de Ricardo Soares, a ver o jogo de hoje da bancada por estar suspenso, somou o sétimo jogo sem perder.

O clube de Barcelos reforçou o quinto posto, com 37 pontos, a quatro do Sporting de Braga, quarto, e já sete acima dos vimaranenses.

A surpresa desta ronda foi a vitória do lanterna-vermelha Belenenses SAD ante o Vitória, conseguindo apenas o terceiro triunfo da época graças a um tento de Safira, aos 50 minutos.

O jogo, disputado no Estádio do Jamor, não foi particularmente bem disputado, mas permitiu à formação orientada por Franclim Carvalho voltar a vencer cinco jogos depois, dando fôlego na tabela, agora com 15 pontos, na mesma em último mas a quatro pontos do lugar de ‘play-off’ de permanência.

Do lado dos vimaranenses, que vinham moralizados pela vitória no dérbi com o Sporting de Braga (2-1) na ronda anterior, a sexta derrota fora de portas compromete a luta pelas competições europeias, seguindo em sexto com 30 pontos, agora mais longe do Gil Vicente.

No primeiro jogo do dia, o Famalicão mostrou que a posição na tabela classificativa nem sempre indica qualidade, com um grande jogo que permitiu aos famalicenses replicar a maior goleada da sua história na I Liga.

A equipa da casa aplicou ‘chapa cinco’ ao Moreirense, no primeiro dérbi minhoto do dia, igualando o que só tinham feito em 1946/47, com um 6-1 à Académica.

Pepê abriu o ativo aos 25 minutos, de grande penalidade, e o francês Simon Banza ampliou, aos 31, com o seu 12.º golo da época. O espanhol Adrián Marin fez o 3-0 aos 34, com João Carlos Teixeira, que acabou o jogo com duas assistências, a fazer mais um, aos 45.

O croata Dolcek, aos 69, fechou a contagem para os anfitriões, que saíram da zona de descida e subiram ao 15.º lugar, com 20 pontos, mais um do que o Moreirense, que caiu para 16.º, em posição de ‘play-off’ de permanência.