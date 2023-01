Gil Dias chegou ao Estugarda e marcou logo um golo

O português Gil Dias estreou-se esta terça-feira pelos alemães do Estugarda, um dia depois de deixar o Benfica, com um golo que ajudou a ‘virar’ a visita ao Paderborn (2-1), nos ‘oitavos’ da Taça da Alemanha de futebol.

Um autogolo do grego Mavropanos, logo aos quatro minutos, adiantou a formação da casa, que milita no segundo escalão do futebol alemão, mas a entrada do médio português, de 26 anos, mexeu com o jogo.

Com Tiago Tomás lesionado, Dias entrou aos 82 minutos e ‘só’ precisou de mais quatro para se mostrar, com um remate em efeito à entrada da área que ‘salvou’ o Estugarda.

Na conversão de um pontapé de canto após um cruzamento do luso que foi intercetado, Stenzel encontrou Guirassy na área, aos 90+5, para selar o apuramento da formação orientada por Bruno Labbadia.

O Estugarda está nos quartos de final da Taça, a que tentam ainda hoje chegar Union Berlim, ‘sensação’ da Liga alemã, e Wolfsburgo, em partida agendada para as 19:45 de Lisboa.