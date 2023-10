Gestão da relação com clientes Autodoc na reparação de automóveis: como usar a tecnologia para construir fidelidade?

A satisfação do cliente é um dos pontos mais importantes na relação com os consumidores, mas, o mais importante, talvez seja a confiança. É por isso que algumas empresas conseguem manter o cliente, mesmo quando esse não está inteiramente satisfeito.

Por ser tão importante criar essa confiança e garantir que os clientes se sentem como uma parte importante da empresa, muitos negócios vão atrás dos melhores profissionais.

Recentemente a Autodoc, uma empresa que vende peças para o seu automóvel online, contratou um especialista para o cargo de Senior Vice President EU Category que tem como objetivo “estabelecer novos padrões no que diz respeito à experiência do cliente na Autodoc”. Mesmo assim, a empresa já está à frente de muitas outras no ramo quando o assunto é gestão da relação com os clientes.

Vamos partilhar, de seguida, alguns dos cuidados que a empresa (e outras) tem para manter a melhor relação possível com os consumidores, agilizar a comunicação e melhorar a qualidade do serviço.

Como as empresas de venda de peças e reparação de automóveis fidelizam os seus clientes com o apoio da tecnologia CRM?

Sabia que cerca de 70% dos consumidores prefere ouvir falar da marca através de artigos (como notícias, blog post, entre outros) do que através de publicidade? Isto só mostra que perder algum tempo a criar conteúdos para o blog e, até, ter um blog para a empresa continua a ser importante, mesmo que os conteúdos sejam lidos na diagonal.

Posto isto, a Autodoc tem centenas de conteúdos partilhados em diferentes canais e tem uma comunicação humana, mostrando que se preocupa com os seus clientes e em esclarecer o máximo de dúvidas possível.

Mas não fica por aí! A empresa tem outros pontos que vale a pena destacar.

1. Usam o primeiro nome dos clientes para uma comunicação mais próxima

Usar o nome dos clientes é uma forma de manter a comunicação mais próxima e este tanto pode ser usado em newsletters como no chat (para reclamações, esclarecimentos e outros contactos). Felizmente, captar dados dos clientes é muito fácil nos dias de hoje usando os softwares CRM.

Na caixa de chat pode fazer as suas perguntas e ser-lhe-á pedido o nome. A partir daí a comunicação fica mais próxima e, de certo modo, humana.

2. Estudam as necessidades do público e encontram soluções para as preencher

A Autodoc destaca-se neste segmento, já que entendeu a necessidade de o cliente ser capaz de fazer alguns processos no carro e criou vídeos-tutoriais para explicar, passo-a-passo, alguns desses processos de forma simples. Isto só mostra a preocupação da marca com os seus clientes, já que estes acabam a poupar dinheiro em alguns procedimentos.

Entender as necessidades do cliente é muito importante e vai até ajudar a que os diferentes softwares de gestão de clientes possam ser usados de forma mais eficaz.

3. É possível encontrar o cliente onde está e não onde queríamos que estivesse

Os softwares dos dias de hoje fazem todo o trabalho por nós. Com estes é possível saber em que etapa do processo de compra o cliente se encontra e implementar estratégias para que esses passem à compra.

Essas estratégias podem passar por oferecer descontos na compra que se encontra no carrinho ou criar urgência para que a compra seja concluída, mostrar outros produtos relacionados a pesquisas anteriores, e muito mais.

4. Preços mais baixos para consumidores dedicados

Algumas empresas têm descontos para clientes que comprem na loja com frequência. Esses descontos costumam ser enviados pelo e-mail ou estão disponíveis através de aplicações para o telemóvel. Em alguns casos, comprar através da app sai mais barato a qualquer cliente registado.

Esta é outra estratégia que mostra a preocupação da marca com os seus clientes e que os faz voltar uma e outra vez à loja.

5. Centro de Apoio ao Cliente

E, para concluir, sabia que os chatbots são um dos melhores investimentos para quem quer melhorar a experiência do cliente. Esses dão a resposta às perguntas mais comuns e direcionam-no para a resolução de problemas ou encaminham-no para um colaborador, caso as respostas dadas não sejam o que procurava.

Para terminar, não se esqueça que a lealdade está relacionada às emoções e quanto mais importante o cliente se sente, maior a probabilidade de se criar uma boa relação. Já para não falar da importância que é conhecer as necessidades do consumidor e estar atento às mesmas.