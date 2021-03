Gerson Rodrigues faz história pela seleção do Luxemburgo

Na Irlanda, o ‘herói’ da noite foi Gerson Rodrigues, lusófono e avançado do Dínamo de Kiev, a dar ao Luxemburgo a primeira vitória fora em apuramentos para Mundial desde 2008, com um remate perfeito de bem longe, a cinco minutos do final.

Apenas 98.º no ‘ranking’ da modalidade, o Luxemburgo era apontado como ‘parceiro’ secundário no grupo A, atrás de Portugal, Sérvia e Irlanda, mas com este resultado histórico ganha novo alento para receber Portugal, já na próxima semana.