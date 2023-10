Gerardo Rodrigues no PORTUGAL+ Bruxelas e em tour europeia

O pianista português Gerardo Rodrigues, com uma carreira de 35 anos dedicados à música, caba de anunciar a sua tour europeia “Estado de Alma”, dando continuidade à tour homónima que incluiu mais de uma centena de concertos em Portugal.

Gerardo Rodrigues vai atuar no PORTUGAL+ Bruxelas, um evento do BOM DIA, que terá lugar dia 28 de outubro na capital europeia. O pianista realiza ainda um concerto privado na véspera do evento.

“Estado de Alma”, que promete emocionar e encantar os amantes da música clássica e contemporânea, é também o nome do seu segundo álbum de originais e expõe a sua habilidade extraordinária de traduzir sentimentos complexos em notas musicais, convidando o público a explorar os mais complexos estados de alma através da linguagem universal da música.

Cada concerto será uma experiência única e íntima, onde o piano se torna um portal para a expressão das suas próprias emoções. Gerardo Rodrigues promete levar o público a uma viagem sonora que transcende o tempo e o espaço.

Com uma carreira rica em realizações e um legado que abraça diversas gerações de entusiastas da música, Gerardo Rodrigues tem vindo a provar o seu talento com várias conquistas. Venceu o Festival da Canção RTP como compositor e orquestrador, produziu e compôs para vários artistas portugueses e, mais recentemente, desafiou Adelaide Ferreira para um regresso aos palcos, em que Gerardo a irá acompanhar ao piano.