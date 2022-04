Gérard Depardieu afasta-se do “amigo Putin”

O ator Gérard Depardieu denunciou “os excessos inaceitáveis” de Vladimir Putin, anunciando que todos os rendimentos dos seus três concertos marcados para o início de abril no Théâtre des Champs-Élysées, em Paris, “irão para as vítimas ucranianas”.

“O povo russo não é responsável pelos excessos loucos e inaceitáveis ​​de seus líderes e de Vladimir Putin”, disse a estrela, que elogiou o líder russo no passado, em comunicado à AFP.

Depardieu atua de 1 a 3 de abril em Paris, onde cantará músicas de Barbara, de quem era amigo íntimo. “Todos os rendimentos dos três concertos que dou no Théâtre des Champs-Élysées irão para as vítimas ucranianas desta trágica guerra fratricida”, acrescentou o ator, num comunicado de imprensa enviado à AFP na quinta-feira.

“Sempre tive uma inclinação singular pelo povo russo tão bem descrito por Dostoiévski, Tolstói, Gógol, Pasternak e tantos outros artistas… Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich”, sublinhou.

No início de março, Gérard Depardieu já tinha pedido para “parar as armas e negociar”, no sexto dia da invasão russa da Ucrânia. “Rússia e Ucrânia sempre foram países irmãos. Sou contra essa guerra fratricida”, disse.

O monstro sagrado do cinema francês, de nacionalidade francesa e russa, obteve passaporte russo em janeiro de 2013, num contexto de desacordo com a política tributária do presidente François Hollande. “Acho normal pagar, mas não para idiotas que pensam que tudo vai bem”, disse em 2014 ao semanário Le Point.

Desde então, Gérard Depardieu nunca deixou de elogiar sua nova pátria, a Rússia, uma “grande democracia”, e de elogiar Vladimir Putin, que tratava como amigo e que comparou, por exemplo, ao Papa João Paulo II.