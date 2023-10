O português João Geraldo qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do WTT Contender de Mascate de ténis de mesa, ao vencer o alemão Benedikt Duda, em quatro sets.

No torneio de Omã, João Geraldo, 47.º do ranking mundial, derrotou Benedikt Duda, 42.º da hierarquia, por 3-1, com os parciais de 8-11, 11-4, 11-4 e 11-2.

Na próxima ronda, Geraldo vai defrontar o brasileiro Hugo Calderano, número cinco da hierarquia mundial.