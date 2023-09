Georgina Rodríguez em teledisco com Cristiano

Georgina Rodríguez participou no novo teledisco do músico colombiano Sebastián Yatra, lançado na madrugada desta sexta-feira.

A antiga bailarina, de 29 anos, é protagonista do novo trabalho do artista colombiano, e surge durante um segundo a dançar com Cristiano Ronaldo.

Sebastián Yatra e Georgina cruzaram-se em Las Vegas, Estados Unidos, na gala dos Grammy Latinos, que distinguiu o cantor como Melhor Canção Pop com “Tacones Rojos” e Melhor Álbum Vocal Pop com “Dharma”.

O músico surgiu na segunda temporada do reality show da hispano-argentina na Netflix, “Soy Georgina”.

