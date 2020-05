Geórgia: um mercado para as empresas portuguesas?

Na última década, a economia georgiana cresce a uma média anual de 4,5%. O governo da Geórgia fez reformas económicas e continua a fazê-las para diminuir a burocracia e combater a corrupção. Comprometido com um processo inclusivo de crescimento, o governo aumentou consideravelmente o financiamento do sector social e tornou transparente a despesa pública. Desta forma, um forte crescimento económico é esperado para os próximos anos, contribuindo assim para o desenvolvimento mais acentuado da Geórgia.

Na Ásia Central, a Geórgia é o quinto país com maior crescimento económico e espera-se que o acordo de Livre Comércio com a União Europeia e o Acordo de Livre Comércio com a China aumentem a sua integração comercial. Além disso, a potencialidade dos sectores da energia, turismo e agronegócio podem ajudar a integrar ainda mais o país nas economias regionais e globais.

A Geórgia está no 74.º lugar do Global Competitiveness Index de 2019 e no 44.º lugar no Corruption Percepetions Index.

Com uma experiência acumulada no apoio à internacionalização das empresas, a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal (CCIP) organiza periodicamente missões empresariais a mercados seleccionados pelo seu potencial e crescimento económico e que oferecem às empresas oportunidades de negócio nas mais diversas áreas.

Saiba mais nesta ligação.