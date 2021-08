George Clooney compra casa em Melides

George Clooney vai construir uma moradia de luxo na freguesia de Melides, perto da Comporta. A estrela de Hollywood vai comprar um lote de terreno no Costa Terra & Ocean Club, uma propriedade pertencente à empresa Discovery Land, gerida por Mike Meldman, um dos sócios do ator norte-americano.

Originalmente pensado como um projeto turístico que seria gerido pelo empresário suíço Andreas Reinhart, o Costa Terra foi comprado no final de 2008 pela família Queiroz Pereira, dona da Semapa. Onze anos depois, os terrenos foram novamente vendidos, desta feita aos norte-americanos da Discovery Land, empresa fundada por Mike Meldman, sócio de George Clooney desde 2013, ano em que os dois fundaram uma empresa de tequila, a Casamigos, que quatro anos depois foi vendida a uma empresa britânica.

Com 200 hectares, serão construídas no Costa Terra 146 moradias, 29 residências próprias do clube, um centro de saúde e bem-estar e ainda um campo de golfe. Havendo duas opções (a da construção de um empreendimento ou a compra de lotes já idealizada pela Discovery Land), George Clooney preferiu construir a casa totalmente ao seu gosto. O ator norte-americano viria a Portugal a 13 de agosto para formalizar a compra e acertar alguns detalhes, mas decidiu adiar a viagem para setembro.

#portugalpositivo