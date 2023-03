Geminação entre Tábua e Sal está a dar frutos

Os municípios de Tábua e do Sal, em Cabo Verde, estão a desenvolver quatro projetos, fruto do acordo de geminação, que preconizam o desenvolvimento de iniciativas de colaboração em áreas de interesse comum.

“Estão a ser desenhadas várias iniciativas para que se possa tirar proveito de um lado e de outro”, disse esta semana, à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

Tábua recebeu recentemente uma visita de uma comitiva do município do Sal, com o qual Tábua está geminado, durante a qual foram abordadas diversas temáticas de interesse comum.

Durante a visita foram estabelecidos contactos com algumas entidades que visam a concretização de projetos já identificados entre os dois municípios, como, por exemplo, por uma queijeira de Tábua.

Naquela unidade está a ser produzido Queijo Serra da Estrela utilizando sal da ilha do Sal, uma inovação que pretende assinalar esta geminação e demonstrar, “simbolicamente, esta união e os laços de amizade já construídos”, através de um produto local com ingredientes de ambas as regiões.

O queijo foi produzido durante o evento “Tábua de Queijos e Sabores da Beira” deste ano, que decorreu nos dias 04 e 05 de março, e será degustado aquando da comemoração do Feriado Municipal de Tábua, no dia 10 de abril.

Outra das iniciativas envolve a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra (ADIBER) e a Associação Terra Boa do Município do Sal, com vista à criação de um projeto de cooperação transnacional na área da promoção e qualificação da educação pré-escolar naquela ilha.

“A ideia é começar a criar redes de parceria entre associações de cá e de lá, para que haja também, no âmbito do pré-escolar, algum apoio e formações necessárias para a sensibilização de cultivar a terra e de valorização dos produtos endógenos”, explicou Ricardo Cruz.

O município do Sal formalizou também um protocolo com a Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil (Eptoliva) para desenvolver iniciativas relacionadas com a formação profissional de ativos, em áreas deficitárias identificadas no Sal.

A Câmara Municipal de Tábua, no distrito de Coimbra, deu nota de que foram estabelecidos contactos com a Associação de Municípios do Planalto Beirão, no sentido de colaborar com o Município do Sal na área da recolha seletiva e tratamento de resíduos sólidos, visto que, é um problema que preocupa os autarcas locais, pela quantidade de resíduos que é produzida pela atividade turística na ilha.

A ideia é “reduzir todos os resíduos para que nada vá para aterro ou uma ínfima parte, digamos assim, possa ir para aterro”, acrescentou.

A autarquia referiu ainda que esta visita integrou também, designadamente, a participação na “Tábua e Queijos e Sabores da Beira”, espaço onde foi divulgada a ilha do Sal e o trabalho da Associação de Municípios do Planalto Beirão e da Eptoliva.