Geada no Brasil aumenta o preço do açúcar em todo o mundo

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, divulgou esta semana o seu Índice de Preço dos Alimentos, que leva em conta as principais “commodities” alimentares.

Em agosto, o índice marcou 127.4 pontos, uma alta de 3,1% em relação à julho e quase 33% acima do valor registado em agosto de 2020.

A principal alta foi registada no Índice de Preço do Açúcar, que subiu 9,6% em agosto, na comparação com julho.

Segundo a FAO, o que impulsionou a alta foram as preocupações com os danos causados pelas geadas em plantações de cana do Brasil, que é o maior exportador mundial de açúcar.

Já o Índice de Preço das Oleaginosas subiu 6,7%, com “alta histórica devido a preocupações sobre produção abaixo do esperado e baixas nos stocks da Malásia”.

Em relação à média global de preço dos cereais, a alta em agosto foi de 3,4%, mas no caso do trigo, a subida foi ainda maior, de 8,8% devido à redução nas colheitas dos maiores países exportadores.