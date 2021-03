Gato provocou aterragem de emergência no Sudão

Um avião da Tarco Airlines foi esta quarta-feira obrigado a uma aterragem de emergência devido ao ataque inesperado de um gato a um dos pilotos.

De acordo com a Notícias Magazine, o animal, que não pertencia a qualquer passageiro, conseguiu entrar no cockpit do avião e a sua presença só foi notada após a descolagem.

O aparelho, que partiu de Cartum, no Sudão, com destino a Doha, no Qatar, foi mesmo obrigado a voltar para trás porque nenhum elemento da tripulação conseguiu capturar o animal.

De acordo com as autoridades locais, o felino ter-se-á esgueirado para o Boeing 747 durante os trabalhos de limpeza na noite anterior ao voo.