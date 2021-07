Com a chegada do verão e dos dias quentes, o Gatão acaba de entrar no ar com uma nova campanha publicitária em TV, que desafia os consumidores aos momentos de convívio ao ar livre, num consumo responsável e sustentável. “Segue o teu instinto” é o habitual lema da marca para provocar o público mais jovem, mas agora “Gatão tem lata” e tem o objetivo de mostrar que o vinho também pode ser a companhia perfeita para piscina, praia, campo ou picnics.

“A forte aposta no marketing digital e nos canais de comunicação de massa, como rádio e TV, são também o próprio veículo para chegarmos ao target certo no momento certo, comunicando o novo formato de forma diferenciada, baseada na singularidade da marca, numa linguagem direta, descomplicada, repleta de cor e contemporaneidade, pensando no dia de hoje, mas projetando sempre o dia de amanhã”, refere Ana Montenegro, Gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.

Também de realçar que todo o projeto está intimamente relacionado com a identidade, valores e comunicação da icónica marca Gatão, que assenta na confiança de ser e liberdade de estar. Assim falar de Gatão Lata é falar de quem gosta de experiências novas, é falar de liberdade de escolha e busca pela funcionalidade. É aproximarmos o vinho ao quotidiano, com a irreverência e autenticidade de sempre.

A nova campanha do Gatão foi pensada por e para pessoas “com lata” e filmada em diversos espaços do distrito do Porto, onde mostra a versatilidade deste formato de consumo. Estará no ar durante o Verão em TV e digital.

O Gatão Lata está disponível para venda nas grandes superfícies, canal Horeca e em e-commerce, como na JMV Loja Online entre outras.