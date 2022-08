Gatão em lata volta a ganhar prémio internacional

Depois de se estrear no International Canned Wine Competition em 2021, o Gatão voltou a fazer sucesso na edição deste ano com o prémio ‘Package Design Award’. O concurso decorreu na Califórnia e a famosa lata foi a única marca portuguesa distinguida nesta categoria.

Não há quem resista a este felino! Gatão tem muita lata e continua a espalhar carisma pelo público nacional e internacional. Não é por acaso que esta faceta volta a conquistar os jurados do International Canned Wine Competition com o seu design jovem, atrativo e divertido!

“O vinho em lata é uma tendência que está para ficar e que ainda vai dar muito que falar. Este formato do Gatão é nossa mais recente aposta e os resultados não podiam ser melhores. Prova disso é este prémio de design que conquistamos pela segunda vez consecutiva, além do prémio Produto do Ano que nos foi atribuído também em 2022. Tanto o mercado nacional como internacional aceitaram muito bem a lata Gatão e não podíamos estar mais orgulhosos e confiantes no futuro” refere Ana Montenegro, Diretora de Marketing da JMV – José Maria Vieira.

Recorde-se que a marca sofreu um rebranding em 2019, com assinatura do Atelier Rita Rivotti, autora também do design da icónica lata Gatão.

A 4ª edição do International Canned Wine Competition decorreu no passado mês de julho, na Califórnia, e contou com quase 300 vinhos de vinte países em competição. A Sociedade dos Vinhos Borges esteve em destaque com o único vinho português distinguido nesta categoria, que está disponível para compra nas grandes superfícies, comércio tradicional, canal Horeca e em JMV Loja Online.