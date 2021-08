Gatão arrecada prémio internacional

O Gatão com mais lata da família acaba de receber o prémio ‘Package Design Award’, no International Canned Wine Competition. A terceira edição do concurso decorreu nos Estados Unidos e o icónico Gatão Lata foi o único vinho português a subir ao pódio.

A nova faceta do Gatão chegou em março e continua a dar que falar. Depois do sucesso do lançamento, a famosa lata acaba de receber o seu primeiro prémio: ‘Package Design Award’ no Internacional Canned Wine Competition 2021.

Com assinatura do Atelier Rita Rivotti, o design criativo e a imagem jovem e contemporânea, fiel ao carisma e ao perfil do Gatão, não só faz sucesso nas prateleiras como também conquista júris internacionais.

“Gatão é atitude, caráter, diversão e autenticidade, e o packaging da lata reflete isso mesmo! Seguimos o instinto de forma a chegar a uma imagem com forte impacto, atrativa, apelativa, preservando sempre o património gráfico de toda a linha e da marca, e tendo sempre em mente o target deste novo formato, assim como o estilo de vinho: jovem e fresco. Lançámos este novo conceito em março e tem sido um grande sucesso a nível nacional e internacional. Sermos distinguidos com este prémio é, sem dúvida, mais um voto de confiança e uma conquista além-fronteiras que muito orgulha toda a equipa!” comenta Ana Montenegro, Gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.

A terceira edição do International Canned Wine Competition aconteceu no passado mês de julho, nos Estados Unidos da América, e os resultados foram agora anunciados. Gatão Lata foi o único vinho português em destaque nesta edição e está disponível para compra nas grandes superfícies, comércio tradicional, canal Horeca e em JMV Loja Online.