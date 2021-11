Gaspar Varela leva a guitarra portuguesa ao Uruguai

O guitarrista português Gaspar Varela tem duas atuações marcadas no Uruguai, em novembro e em dezembro, dias depois da edição do EP de estreia do seu novo projeto, Expresso Transatlântico.

De acordo com o agenciamento do artista, Gaspar Varela, que toca guitarra portuguesa, atua em 30 de novembro na “mítica sala” Teatro Solis, na capital uruguaia, no âmbito do 14.º Festival Internacional de Jazz de Montevideu, e, em 02 de dezembro, no Teatro Macció, em San José.

Nestes concertos, Gaspar Varela estará acompanhado por Francisco Gaspar, no baixo e contrabaixo, e Diogo Ferreira, na viola de fado.

Gaspar Varela editou o álbum de estreia, “Gaspar”, em 2018, aos 15 anos.

O trabalho, que conta com a participação do saxofonista Ricardo Toscano, contém composições de autores como Carlos Paredes, um dos seus ídolos, Jan Tisky, Jaime Santos e José Nunes, entre outros.

Em 2018, aquando da edição do álbum, Gaspar Varela contou à agência Lusa que o “som da guitarra portuguesa” o fascinou, assim como “toda a envolvência fadista”, tendo começado a tocar para acompanhar a bisavó, a fadista Celeste Rodrigues.

Reconhecendo a guitarra portuguesa como “um instrumento do fado”, o músico realçou as suas potencialidades, “nomeadamente para se entrosar com outros instrumentos e experimentar outros géneros”.

Em 2019 e 2020, Gaspar Varela foi um dos músicos portugueses a acompanhar Madonna na digressão “Madame X”, de promoção do álbum homónimo, editado no ano anterior.

Tanto o álbum como a digressão foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos últimos anos, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

Esta sexta-feira, alguns dias antes de Gaspar embarcar para o Uruguai, é editado o EP de estreia de Expresso Transatlântico, projeto no qual o guitarrista se juntou a Sebastião Varela, na guitarra elétrica, e Rafael Matos, na bateria.

No projeto, os três “criam uma sonoridade influenciada por ritmos da música popular portuguesa, brasileira e africana, no fundo, a banda sonora de uma Lisboa com vista para o mundo”, segundo a editora discográfica Sony em comunicado.

O concerto de apresentação do EP de estreia do Expresso Transatlântico está marcado para 07 de dezembro no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

