Garland reforça a rota para a Alemanha

A Garland Transport Solutions (GTS), empresa transitária que disponibiliza soluções de transporte rodoviário, marítimo e aéreo do Grupo Garland, registou um crescimento no seu volume de movimentos em serviço de grupagem de e para a Alemanha na ordem dos 22%, face ao ano anterior.

“A Alemanha é um dos principais mercados da Garland. Até aqui tínhamos saídas às terças e sextas no sentido da importação. No sentido contrário, tínhamos uma saída à terça para apenas uma região da Alemanha e à sexta para todo o país. Atualmente, contamos com cinco linhas para vários pontos da Alemanha. Em serviços de grupagem, em duas destas linhas registámos um crescimento de 56% na exportação e de 21% na importação, comparado com igual período de 2021. Reforçámos estas linhas de forma a garantir saídas a meio da semana para todo o território alemão.”, explica Jorge Rocha, Diretor de Apoio ao Cliente da Garland Transport Solutions.

O aumento da procura levou a empresa a reforçar o serviço para aquele país, passando agora a disponibilizar duas saídas semanais às terças e sextas-feiras, tanto no sentido da importação, como no da exportação.

O responsável acrescenta ainda que a empresa pretende “garantir a oferta de saídas bissemanais de e para a Alemanha, de modo que os clientes não tenham que esperar por mais uma semana para expedir a sua mercadoria”. Sublinha ainda que “com a saída de terça-feira é possível reduzir em três dias o tempo de trânsito”.

De referir que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a Alemanha foi o terceiro cliente das exportações portuguesas de bens em 2021, com uma quota de 11% no total, ocupando a segunda posição ao nível das importações (12,4%). Ao longo do período 2017-2021 verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 3,2% e de 2,5% nas importações.

Na estrutura das exportações destacam-se as Máquinas e Aparelhos (30,0% do total), os Veículos e Outro Material de Transporte (16,9% do total), os Instrumentos de Ótica e Precisão (8,3% do total), os Produtos Químicos (6,9% do total) e os Plásticos e Borracha (6,5% do total). Os principais grupos de produtos importados foram as Máquinas e Aparelhos (29,8% do total), os Produtos Químicos (20,2% do total), os Veículos e Outro Material de Transporte (18,1% do total), os Plásticos e Borracha (6,9% do total) e os Metais Comuns (5,7% do total).