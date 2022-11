Ganhe um fim de semana de luxo ao volante do novo Corolla Cross

Chegou o SUV do modelo mais vendido do mundo e o primeiro com o mais recente sistema híbrido de quinta geração Toyota.

Pode descobrir o novo Corolla Cross este fim de semana, dias 19 e 20 de novembro, no nosso parceiro CAR Avenue, em duas garagens Toyota no Luxemburgo, em Bertrange e Foetz.

Entretanto, habilite-se a ganhar uma fim de semana ao volante do novo Corolla Cross com hotel e jantar incluídos. Basta responder à questão: qual é a emissão de CO2 do Corolla Cross?

Envie já um e-mail para *protected email* com a sua resposta.

O vencedor será contactado pela Toyota CAR Avenue até ao final do mês de novembro.

(Os únicos dados pessoais tratados serão nome, endereço e-mail e/ou números de telefone que serão apenas transmitidos à CAR Avenue e a mais nenhum terceiro).