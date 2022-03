Galp sem mais produtos de russos

A Galp anunciou, na passada quarta-feira, que suspendeu a compra de produtos petrolíferos russos e lamentou os “atos de agressão contra o povo ucraniano”, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O Conselho de Administração da Galp decidiu suspender todas as novas compras de produtos petrolíferos, tanto a empresas russas como a empresas sediadas na Rússia”, lê-se na comunicação, como noticia o Euractiv.

“A Galp deplora os atos de agressão da Rússia contra o povo da Ucrânia”, disse a petrolífera.

Embora a Galp não tenha quaisquer “empreendimentos” com entidades russas, a empresa disse que está em vias de eliminar “a exposição direta ou indireta a produtos petrolíferos originários da Rússia, ou de empresas russas em contratos existentes”.

Em comunicado de imprensa, a Galp assumiu que adquire gasóleo de vácuo (VGO) através de contratos a prazo com entrega em Sines que não especificam a origem do produto. A Rússia responde por metade da produção mundial do produto, que é uma das matérias-primas utilizadas para produzir gasóleo na Refinaria de Sines.

“A Galp está a desenvolver planos para obter VGO através de fornecedores alternativos, ou para operar a refinaria a um ritmo limitado, mas garantindo sempre o abastecimento de gasóleo ao mercado português”, refere a empresa.

Cargas de derivados de petróleo originárias da Rússia já compradas e atualmente em trânsito serão recebidas e descarregadas.

“Este terrível ato de agressão da Rússia contra a Ucrânia viola absolutamente os valores que a Galp defende, como a liberdade e os direitos humanos”, sublinhou a presidente da Galp, Paula Amorim, no mesmo comunicado, acrescentando que a petrolífera portuguesa “não vai contribuir para o financiamento a guerra”.