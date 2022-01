Galo de Barcelos invade Expo Dubai no Dia de Portugal

Cerca de mil galos de Barcelos com as cores da bandeira portuguesa e assinados com a frase “made in Portugal naturally” foram distribuídos durante as celebrações do Dia Nacional na Expo Dubai 2020.

“Esta iniciativa juntou várias centenas de pessoas no pavilhão alusivo a Portugal”, destaca a organização Portugal Expo 2020 nas redes sociais.

As peças, criadas pela artesã Rosália Abreu, estiveram ainda em destaque no evento “Portuguese Dining Experience”, no Jubilee gastronomy, que juntou à mesa os chefs portugueses Guilherme Freire, João Garcia e Chakall.

Os galos foram oferecidos pelo município de Barcelos, que já antes se tinha associado ao Pavilhão de Portugal com a oferta de decorações para a árvore de Natal.

A Expo Dubai 2020 começou em outubro de 2021 e termina a 31 de março deste ano.

